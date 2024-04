José Madero y Lasso lanzan 'Rey Ahogado': La esperada colaboración que enciende las redes

El pasado jueves, el exvocalista de Pxndx, José Madero, y el talentoso artista venezolano, Lasso, lanzaron el video oficial de su esperada colaboración musical, 'Rey ahogado'.

La canción, que forma parte del sexto álbum de Madero, 'Sarajevo', rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente en X, donde los fans de ambos artistas celebraron con memes y otros contenidos divertidos.

José Madero, a través de su cuenta de Instagram, compartió la emoción del lanzamiento, anunciando que 'Rey ahogado' y otra de sus canciones, 'Luciérnaga', ya están disponibles en todas las plataformas.

El cantante de 43 años expresó su gratitud hacia Lasso, a quien considera un amigo, por elevar la canción a un nivel insuperable con su colaboración. Madero también dejó entrever la posibilidad de futuras colaboraciones, expresando su admiración y cariño hacia el músico venezolano.

YA SALIÓ “REY AHOGADO” con @jose_madero donde se separa el morbo del entretenimiento?

donde terminan las redes sociales y empieza la vida real?

que vale más vivir el momento o aprovecharse de él para unos cuantos likes? ya sabes lo fan que soy tuyo @jose_madero. me es… pic.twitter.com/RIPLpLtp0G — lasso (@LassoMusica) April 26, 2024

REY AHOGADO - JOSÉ MADERO Y LASSO LETRA

Mil caminos

carentes de sentido

y un ser querido

que me abandono.

Varios hitos,

recuerdos de un amigo

que me dijo:

"Solía ser mejor".

Qué fácil es escuchar esta canción una y otra vez,

que fácil es "Nos vemos después".

Detente, qué difícil es para mí entonar la letra una y otra vez,

yo aquí estaré eternamente.

Siempre abandonas a tiempo,

la exprimes y te fugas contento,

disfrutas de lo que estoy sintiendo

pues no te pasó.

Siempre abandonas a tiempo,

mi catarsis, tu entretenimiento.

Me dejas atrás como el viento

con esta canción.

Qué fácil es la opción de oprimir el botón 'detener',

qué fácil es, pierdes interés.

Detente, que difícil es, tal vez suene a cliché,

qué fácil es, la pasas bien.

Pareces salido de un cuento,

así aprovecho el sufrimiento.

Agárrate bien a tu asiento,

esto es cien por ciento real,

aquí no existe un santo grial,

necesario es ser un animal para perdurar.

Qué fácil es, mi catarsis sea un medio para entretener,

yo aquí estaré para siempre.

Odio la fragilidad, me quiebro solo si la cantan,

ven a saludar, estaré en mi hogar.

