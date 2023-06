José Ron truena a Luciana Sismondi porque “no daba el 100” a su relación

La relación de José Ron y la presentadora Luciana Sismondi comenzó a estar en boca de todos en abril pasado, cuando surgió el rumor de que habían puesto fin a su noviazgo, versión que cobró fuerza debido a que ambos dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales.

Desde entonces, tanto el actor como la guapa conductora han evitado a toda costa hablar del tema; sin embargo, una persona cercana a José Ron ha confirmado que fue él quien decidió poner punto final a la relación.

Recordemos que Luciana y José Ron comenzaron su romance en enero de 2021, y ambos lucían felices y enamorados. De hecho, hicieron tanta química que el actor le propuso dar el siguiente paso y vivir juntos, al lado de la adoración de él, sus perrhijos.

JOSÉ RON SE HARTÓ Y DECIDIÓ TERMINAR EL NOVIAZGO

Sobre los motivos de la separación sabemos, por una persona allegada a la pareja, que a José Ron no le pareció que su novia trabajará tanto.

Cuando comenzaron su romance, Luciana solo era conductora de algunos programas en Telehit, pero posteriormente decidió incursionar en la telenovela ‘Pienso en Ti’ de Televisa, proyecto que apretó su agenda.

Por su parte, el también músico dedicó varios meses de este 2023 al la grabación de la serie ‘El Gallo de Oro’, que se estrenará próximamente por la plataforma Vix, historia donde comparte créditos con Lucero.

Con tantos compromisos de trabajo de ambos, la pareja empezó a tener una fuerte crisis y él sintió que ella ya no estaba “dando el 100 por ciento a la relación” por estar enfocada en el trabajo.

Además, otro de los motivos que influyó en el truene es que Ron le huye al matrimonio, lo que dejó en claro en marzo pasado, durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde declaró: “No me quita el sueño llegar al altar, no sentimos la necesidad de hacer eso; vivimos juntos, estoy convencido y es mi forma de pensar, que muchas veces el papel no se necesita”.

