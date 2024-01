Joselyn de ‘Pequeños Gigantes’ ahora trabaja en un cine luego de su fama en el reality

Fue en 2011 cuando el programa ‘Pequeños Gigantes’ hacía su debut en la televisión mexicana, logrando ser un éxito al ver a los niños cantantes triunfar a nivel nacional.

Entre los participantes, destaca la presencia de Joselyn Abril Tiburcio, originaria de Veracruz, que en aquel tiempo tenía 10 años y una voz impresionante que dejaba impactado al jurado.

Joselyn se retira del medio

Pues ya ha pasado más de una década de que salió la primera generación y poco se sabe de sus concursantes. Hasta ahora que Joselyn reveló en su cuenta de TikTok que ella era la niña que salía a cantar.

Actualmente, la joven trabaja para una cadena de cines en atención al cliente y además cuenta su día a día por medios de la plataforma de videos.

La reconocen los fans

Pero su fama fue tanta que sus seguidores lograron reconocerla en sus videos de TikTok, así que decidió explicar qué había pasado con su carrera.

“Desde hace días me han estado poniendo mensajes y, creo es uno de los que más tiene like, que si soy la de ‘Pequeños Gigantes’. Y sí soy yo, yo fui la niña que participó en el 2010”, mencionó.

Además, la chica aclaró que trató de seguir con su carrera pero ya no puedo, pero no explicó por qué: “Intenté seguir cantando pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío, vibras del universo que dijeron: ‘mi niña este no es tu lugar’”.

Al final agradeció las muestras de cariño de la gente, ya que le piden que regrese a cantar, pues no pueden olvidar las interpretaciones que hacía en el programa.

