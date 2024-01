Sofía Vergara: Estos son los requisitos que pide para su próximo novio

Sofía Vergara reveló que para los latinos en Estados Unidos está reducido el trabajo en el cine o la televisión, pero no es por racismo sino que los escritores norteamericanos solo hablan de lo que viven en su país.

Por eso la actriz no espera a que la llamen para un papel, así que junto con su casa productora es como se autoemplea y ahora decidió crear y protagonizar ‘Griselda’.

Aprendió las malas mañas

Para la colombiana fue un reto interpretar a una narcotraficante de la década de los 70, ya que ella venía de hacer comedia y tuvo que aprender a malearse.

“Yo pasaba horas en el set de 'Modern Family', pero estaba feliz porque estaba divirtiéndome con mis amigos. En 'Griselda' no, porque tenía que matar, tenía que meterme coca, tuve que aprender a fumar porque no sabía fumar y tenía que fumar, me pusieron una nariz de plástico, unos dientes, un pelo... Todo era una pesadilla", dijo.

La historia que quiere contar Sofía está basada en la vida de la modelo Griselda Blanco, una poderosa mujer a la que Pablo Escobar le tenía miedo, pues ella fue la primera gran mafiosa de Colombia, entonces para la estrella de Hollywood fue complicado sacar el papel por su estilo de vida.

"Yo no había fumado en mi vida y el director me enseñó a fumar un día en mi casa. También me enseñó a esnifar cocaína, porque yo nunca me había metido cocaína por la nariz ni por ningún lado”, contó en entrevista.

En busca del galán

En su charla que tuvo dentro del programa español ‘El Hormiguero’, conducido por Pablo Motos, Vergara también fue cuestionada si está abierta al amor luego de su divorcio el año pasado del actor Joe Manganiello, a lo que respondió que sí, pero que ahora se pondrá más exigente.

La actriz, entre broma y broma, dijo que el próximo novio debe de tener una serie de características muy especiales para salir con ella, pero para empezar que tengan la misma edad.

“Yo me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora. Un torero… Tiene que tener cincuentón como yo, tiene que tener hijos, tiene que ser buen mozo sin ser una cosa divina, que no sea actor y debe tener igual de dinero que yo o más”, finalizó.

