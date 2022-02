Jóvenes de Puebla homenajearon a The Beatles y su mítico concierto

En la cultura pop existen bandas que a pesar de haberse separado hace varios años siguen siendo referentes de la misma. Tal es el caso de The Beatles, agrupación británica con más de 40 años de popularidad.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observan a tres jóvenes arriba de la azotea tocando la canción 'Get Back'. Lo sorprendente de esto es que las personas cuentan únicamente con algunos instrumentos y una bocina.

The Beatles se hicieron famosos antes de la década de los 70 luego de que empezaran a tocar canciones en el techo de un edificio, y que posteriormente serían incluídas en el disco Let It Be. El homenaje se realizó unos días después del aniversario del mismo hecho que lanzó a la fama a John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney. Incluso este momento ha sido recreado en series como Los Simpson.

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

En redes sociales comenzaron a llamarles a los jóvenes 'The Beatles Poblanos', sin embargo, hasta el momento no hay más información acerca de si son o no una agrupación que realiza covers de la banda, pero no cabe duda que cuentan con el talento para dar el siguiente paso en su carrera.

