Netflix: Los estrenos de series y películas en febrero de 2022 que no te debes perder

Las plataformas ofrecen este febrero estrenos de lo más diverso, de "Pam & Tommy" (Disney+) o "Suspicion" (Apple TV+), a "Children of Dune" (HBO Max) o Vikingos: Valhalla (Netflix), y con el esperado regreso de series, como la multipremiada "The marvelouse Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video).

Día 2. "PAM & TOMMY" (Disney+), EL PRIMER VIDEO SEXUAL DE INTERNET

Lily James y Sebastian Stan protagonizan esta miniserie basada en la escandalosa historia del primer vídeo viral del mundo: el vídeo sexual de Tommy Lee, batería del grupo Mötley Crüe, y la actriz Pamela Anderson. El reparto también incluye a Nick Offerman, Taylor Schilling y Seth Rogen. El miércoles 2 estarán disponibles los tres primeros episodios.

Día 4. "SUSPICION" (AppleTV+), IMPRESIONANTE UMA THURMAN

Uma Thurman lidera este thriller que comienza cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (impresionante Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York; las sospechas recaerán sobre cuatro británicos, aparentemente corrientes, alojados en el hotel esa misma noche. La serie de ocho episodios se estrena con los dos primeros, seguidos de uno nuevo cada viernes.

Día 11. "INVENTING ANNA" (Netflix), LA HISTORIA DE ANNA DELVEY

Shonda Rhimes es la creadora de esta serie de nueve episodios que gira en torno a una periodista que investiga el caso de Anna Delvey, una famosa heredera alemana que se hizo con el corazón y el dinero de la 'socialité' neoyorquina antes de que se descubriera que en realidad no era quien decía ser. Julia Garner protagoniza esta historia basada en hechos reales.

Día 17. "CHILDREN OF DUNE" (HBO Max), MÁS SOBRE LA ANTIGUA PROFECÍA

Coincidiendo con el estreno de la película en la plataforma, HBO Max estrena esta miniserie de tres episodios basada en los dos últimos libros de la saga literaria de Frank Hernet; en esta ocasión, la antigua profecía se ha cumplido y el mandato del legendario Muad's dib ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. En el reparto, dos "pesos pesados": James McAvoy y Susan Sarandon.

Día 18. VUELVE "THE MARVELOUS MRS. MAISEL" T4 (Prime Video)

La serie creada por Amy Sherman-Palladino vuelve por fin, tras un parón de más de un año, con Mrs. Maisel (Rachel Brosnahan) más entregada que nunca a su trabajo. Ya es 1960 y Midge encuentra un trabajo que le permite total libertad creativa, pero su compromiso con su oficio, y los lugares a los que le lleva, crea una brecha entre ella y su familia y amigos.

Día 25. "VIKINGOS: VALHALLA" (Netflix)

"Vikingos: Valhalla" es una serie derivada de "Vikingos" que viaja a comienzos del siglo XI para narrar las aventuras de vikingos como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Sigurdsson. La trama, que combina historia y ficción, sigue la tensión entre las fuerzas vikingas y la corona inglesa.

