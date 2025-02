Jóvenes ocultaron embarazo; ambos habrían planeado tirar a su bebé en Tultitlán

El caso del bebé abandonado en un bolsa en calles de Tultitlán, Estado de México, está tomando muchos rumbos, donde al parecer los padres habrían orquestado lo que hicieron luego de ocultar el embarazo por varios meses.

Los hechos se viralizaron luego de que un video captara el momento en que Lucio 'N', de 18 años, está dejando un paquete sobre la banqueta junto a un auto.

De inmediato los vecinos al percatarse de que se trataba de un niño recién nacido llamaron a una ambulancia para poder salvarle la vida pues todavía contaba con la placenta.

Lucio 'N' fue captado en video tras abandonar a su hijo en la calle / Redes Sociales|

Lucio 'N' se entrega a las autoridades

El chico al saber que su caso ya era conocido por medio mundo, decidió entregarse ante las autoridades de la Ciudad de México por recomendación de sus papás, a quienes acudió para pedir ayuda.

Lucio 'N' estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la alcaldía Cuauhtémoc rindiendo su declaración, luego de que la Fiscalía del Edomex no lo quiso recibir, de acuerdo con una tía del chico y un video que salió a la luz.

Diana 'N' culpa a su pareja de los hechos

En entrevista con los medios, Diana 'N', de 22 años, explicó que su pareja fue quien tuvo la idea de tirar al bebé, pues en un principio ella creyó que lo iba a llevar al hospital para que lo revisarán pues nació prematuro.

La joven se encontraba trabajando en una tienda cuando nació el niño, por eso ella no lo acompañó para limpiar la zona que quedó llena de sangre.

Diana 'N' planeó junto a su novio tirar a su hijo / Redes Sociales|

“Lo entregué a su papá para que me ayudara a ver qué podíamos hacer con él y me dijo que se lo iba a llevar y yo me quedé limpiando, tenía que limpiar porque estaba en mi área de trabajo y no podía dejar todo así. Pensé que lo iba a llevar al hospital, no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo”, expuso Diana, pero luego sus palabras fueron desmentidas.

Jóvenes planearon abandonar al bebé

En su declaración, Lucio 'N' primero se dijo arrepentido de lo que hizo pues el miedo lo invadió ya que no tenían forma de mantener a su hijo y pensó que otra familia lo podría adoptar.

Luego reveló que dejar al recién nacido en una bolsa fue de total acuerdo entre su pareja y él, no como lo dijo Diana 'N' en un principio. Esa información después fue corroborada con una conversación de WhatsApp que tuvieron y donde estaban detallando lo que estaban haciendo cada uno por su parte.

La mamá de Lucio fue quien entregó a su hijo y ahora recibe amenazas de muerte / Especial|

“La decisión de abandonar y deshacerme de mi hijo fue por común acuerdo con mi mujer y su mamá, Diana 'N', de 21 años de edad, ya que no teníamos la posibilidad de mantenerlo y confiábamos que alguien lo podía encontrar y darle mejor vida”, declaró.

Mamá de Lucio ’N’ entregó a su hijo

Por su parte, la señora Dulha ofreció una entrevista a Televisa donde explicó que ella fue quien decidió que debería de entregarse Lucio, pues no pensaban ocultarlo por lo que había hecho y no justificaron sus acciones, pero que Diana también era responsable.

La madre del infractor detalló que su hijo se fue a vivir con su novia cuando sólo tenía 17 años y nunca se imaginó que estuvieran esperando a un bebé, pues el secreto lo guardaron muy bien. Además, que la joven ya tenía otro hijo.

Ahora Dulha teme por su seguridad pues ha estado recibiendo amenazas de muerte por lo que pasó, pero dejó en claro que ella no hizo nada malo, al contrario entregó a su hijo para evitar más problemas y ahora piden que los dejen en paz y que las autoridades terminen de resolver el caso.

¿Cuál es el estado de salud del bebé?

Después de que el bebé fuera abandonado el pasado martes 11 de febrero en la colonia Fuentes Del Valle, municipio de Tultitlán, los vecinos salieron a ver qué había dejado Lucio en la calle pues actuaba de manera sospechosa.

Al ver que era un recién nacido llamaron a emergencias para que mandaran una ambulancia, por fortuna el niño se pudo salvar y se encuentra estable internado en un hospital de la zona y bajo el resguardo del DIF municipal.

El bebé se encuentra estable bajo el resguardo del DIF / Especial|

¿Qué castigo enfrentarán Lucio y Diana por abandonar al bebé?

Los hechos que hicieron la pareja de jóvenes traerá severas consecuencias, de acuerdo con especialistas en derecho. Lució 'N' sería acusado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

La pena que podría enfrentar sería de 40 a 70 años según lo marcan las leyes del Estado de México. En tanto, Diana podría ser acusada por le mismo delito o por tentativa de homicidio agravado porque confesó que buscaba abortarlo luego de las 12 semanas de gestación que la ley permite.

Hasta el momento, los padres están detenidos y se espera que las autoridades se hagan cargo de ellos.

Vecinos mostaron el lugar donde Lucio dejó a su hijo / Especial|

