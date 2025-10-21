Juan Gabriel GRATIS en el Zócalo: Anuncian proyección de su primer concierto en Bellas Artes

Mucha atención para los fans de Juan Gabriel, pues luego de tanto pedirlo, por fin se ha cumplido la petición de miles y miles de mexicanos. Se ha anunciado que se proyectará en el Zócalo uno de los conciertos que dio en el Palacio de Bellas Artes, pero esta vez será especial: se trata del primer recital que ofreció en 1990, y lo mejor de todo es que será totalmente gratis.

Un antecedente exitoso en 2024

Ya en 2024 se vivió algo similar cuando se proyectó el concierto Mis 40 en Bellas Artes, que corresponde a la última presentación del Divo de Juárez en dicho recinto, allá por 2013.

Hace un año, la primera proyección se hizo en la Cineteca Nacional, pero debido a la gran afluencia —con muchas personas quedándose afuera y hasta subiéndose a las rejas para ver el espectáculo— el Gobierno de la Ciudad de México decidió hacer una segunda presentación, esta vez en el Zócalo capitalino.

Hace un año también se hizo una proyección de Juan Gabriel, reuniendo a 70 mil personas/.

Bellas Artes, 1990: el concierto más especial

Ahora la historia se repite. La Secretaría de Cultura de la CDMX y la plataforma Netflix se unen para proyectar el concierto de 1990, considerado el más especial por muchos fans.

Este recital fue el primero de los tres que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes. Se llevó a cabo entre el 9 y 12 de mayo de 1990, y en él estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. También asistieron personajes importantes de la época, como el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

El concierto que se proyectará será el de 1990.

“Esta noche estoy feliz y quisiera expresarles mi deseo: que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí, porque este lugar se construyó con dinero del pueblo”,

expresó Juan Gabriel luego de interpretar Yo te perdono.

¿Cuándo y dónde será la proyección?

La cita es el próximo sábado 8 de noviembre a las 8:00 PM en la plancha del Zócalo capitalino, donde se instalarán pantallas gigantes para la proyección del concierto.

La entrada será gratuita y se espera una asistencia similar a la de 2024, que alcanzó las 70 mil personas.

Netflix también rendirá homenaje con docuserie

Esta proyección forma parte de una colaboración entre el Gobierno de la CDMX y Netflix, que el próximo 30 de octubre estrenará la docuserie: "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero"

Este material promete mostrar escenas nunca antes vistas del Divo de Juárez y revelar aspectos íntimos de su vida y carrera.

El 30 de octubre se estrenará en Netflix una docuserie de Juan Gabriel.