¿Kamala Harris se presentará en los Oscars 2025?

Aún no es una noticia confirmada si Kamala Harris se estaría presentando o no en los Oscars 2025, pero es casi seguro que la ex vicepresidente asistirá a la 97a edición de los Premios de la Academia el día de hoy.

La aparición esperada de la candidata demócrata para la presidencia de Estados Unidos se produce cuando la seguridad en el Dolby Theatre y sus alrededores está en su máximo nivel de la policía de Los Ángeles.

Kamala Harris asistirá a los Oscars, esto sabemos / NPR|

Un oficial pidió más seguridad en un bloque de Hollywood esta mañana mientras un convoy de minibuses negros traía más seguridad privada.

"Vivimos en un nuevo entorno de seguridad en evolución", dijo un funcionario federal al diario Deadline el domingo mientras el personal se comunicaba con walkie-talkies y policías rodeaba la entrada de la alfombra roja de la tienda de campaña al Dolby.

Kamala Harris y Oprah Winfrey / El Mundo|

“La asistencia esperada de la exvicepresidente es un factor importante en la seguridad adicional", dijo la oficina de aplicación de la ley.

Esta no sería la primera aparición de Kamala en Hollywood, Harris estuvo en los Premios de Imagen de la NAACP el 22 de febrero. La ex vicepresidente advirtió a la multitud de estrellas de "sombras que se reúnen sobre nuestra democracia" sin nombrar al presidente Trump.

