Muere Flor Procuna, actriz de ‘Rosa Salvaje’ y ‘Los Ricos También Lloran’

El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente tras la muerte de Flor Procuna, de 72 años, quien cobró fama por sus participaciones en las telenovelas y cine de la década de los 80.

La triste noticia la dio a conocer el conductor Juan José Origel por medio de sus redes sociales, sobre las causas de su fallecimiento no se explicaron por el momento.

“Y hoy amanezco con otra triste noticia, el fallecimiento de una muy querida amiga, Flor Procuna. ¡Fue en la ciudad de Guadalajara donde pasó a mejor vida! ¡Aparte de guapísima era encantadora! ¡Mi más sentido pésame a toda su familia! ¡Descanse en Paz!”, detalló el presentador

¿Quién fue la actriz Flor Procuna?

Flor Procuna debutó a la edad de 16 años en el mundo de las telenovela, empezando por la producción de ‘Los Inconformes’, pero con el paso del tiempo empezó a cobrar relevancia en el medio del espectáculo.

La actriz estuvo en varios melodramas como ‘Los Caudillos’, ‘Los Ricos También Lloran’, ‘Soledad’, ‘Vanessa’, ‘Rosa Salvaje’, ‘Velo de Novia’ y ‘Tormenta en el Paraíso’.

Fue hija del torero mexicano Luis Procuna y Consuelo Chamorro Benard.​ Ambos fallecieron en el accidente aéreo del vuelo GU-901 de Aviateca en 1995 . Su abuela materna, Doña Agustina (Tina) Benard de Chamorro, fue una actriz de teatro nicaragüense.

De su primer matrimonio tuvo una hija, Mariana Zeceña Procuna, quien es psicóloga. De su segunda relación nació Luis Uriza Procuna, quien se graduó de ingeniero. Ninguno siguió la carrera de su madre, lo que Procuna explicó diciendo: “Ser actor no es fácil. A veces se tiene con qué comer, otras no; a veces estás muy bien, pero otras no; es algo en que necesitas tener mucha ilusión para vivir realmente de eso”.

Telenovelas:

'Los inconformes' (1968)

'Los Caudillos' (1968)

'Águeda' (1968)

'Extraño en su pueblo' (1973)

'Rosario de amor' (1978)

'Cartas para una víctima' (1978)

'Los ricos también lloran' (1979)

'Soledad' (1980)

'Vanessa' (1982)

'Rosa salvaje '(1988)

'Velo de novia' (2003)

'Duelo de pasiones' (2006)

'Tormenta en el paraíso' (2007).

Cine

'Un toro me llama' (1968)

'Por qué nací mujer' (1970)

'El cínico' (1970)

'Tápame contigo' (1970)

'Mi mesera' (1973)

'Renzo, el gitano' (1973)

'Derecho de asilo' (1975)

'Albur de amor' (1980)

'Mentiras' (1986)

