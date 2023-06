Karely Ruiz revela que sufrió una traición y se desquita con sus mejores fotos

El éxito de Karely Ruiz continúa en ascenso, convirtiéndola en una de las personalidades más destacadas en las redes sociales. Sin embargo, la popular modelo erótica ha sido víctima de una traición por parte de alguien muy cercano en su vida, lo cual ha generado una gran tendencia en las redes.

A través de TikTok, Karely Ruiz no perdió la oportunidad de compartir lo que ha experimentado. En un video, explicó que se ha mantenido alejada de sus seguidores debido a problemas familiares y con amigos cercanos. Aconsejó a sus seguidores que tengan mucho cuidado con las personas, ya que a veces uno puede pensar que son de una manera, cuando en realidad actúan de forma completamente opuesta.

Si bien Karely no reveló el nombre de la persona que la traicionó, sus seguidores no dudaron en señalar a Santa Fe Klan o Maya Nazor como los sospechosos. Con uno de ellos tuvo una breve relación polémica, mientras que con la otra fue amiga hasta que Karely comenzó a salir con su ex, que resultó ser Santa Fe Klan.

A pesar de la traición sufrida, Karely expresó su felicidad por los logros obtenidos desde que comenzó a compartir su contenido exclusivo y sin censura. El precio de suscripción para acceder a su contenido altamente erótico en OnlyFans es de 16 dólares al mes, aproximadamente 300 pesos mexicanos.

"Ahorita ya tengo dos casas y un departamento. El mejor consejo que les puedo dar a todos ustedes es: 'échenle ganas'. Ni más ni menos. Y soporten", afirmó.

Sin embargo, Karely también llamó la atención al compartir sus sentimientos y reflexiones sobre su popularidad actual a través de una historia en Instagram.

"Recuerden que antes de ser famosa soy persona y tengo sentimientos. No entiendo por qué la gente es muy interesada y siempre quiere sacar provecho de las personas. Estoy harta de lo mismo, que la mayoría de la gente que se acerca a mí sea por interés. ¡Qué mierda de gente!", expresó sinceramente.

La traición sufrida por Karely Ruiz ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores expresan su apoyo y especulan sobre los posibles culpables. La modelo erótica continúa cosechando éxitos en su carrera, pero al mismo tiempo reflexiona sobre el lado oscuro de la fama y la falsedad de las personas interesadas en su popularidad.

