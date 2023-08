Karla Sofía Gascón ningunea a Wendy Guevara y pide que no las comparen

En medio del júbilo por el triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, Karla Sofía Gascón, exparticipante de MasterChef Celebrity 2022, fue tendencia por decir que no conocía a Wendy y por minimizar su victoria en el reality show.

La noche del domingo 13 de agosto, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la primera temporada del programa de Televisa, cuyo premio fue de 4 millones de pesos, más 400 mil pesos extras de parte de patrocinadores.

La victoria de Wendy fue celebrada en las redes sociales, en la Zona Rosa y el Ángel de la Independencia. Sin embargo, quien no compartía la alegría de la gente antes y después del fin de LCDLFM, era la actriz Karla Sofía Gascón.

Karla Sofía se le va a la yugular a Wendy Guevara

Previo al arranque de la final, la española lanzó un dardo contra Wendy en X, que cobró fuerza una vez que ‘La Perdida’ fue anunciada como la ganadora de La Casa de los Famosos México.

“Me importa un pimiento quién gane #LCDLFMEXICO #LACASADELOXXO #LTIENDADELF como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la madre del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes”, escribió la actriz, quien despertó la furia de los fans de Wendy.

Fans de Wendy arremeten contra Karla Sofía

El descontento de la actriz no se limitó a una sola publicación. Karla Sofía generó un hilo en donde pedía que no la compararan con Wendy y que dejaran de criticarla por no apoyarla: “A mi no me tiene porqué caer bien ni gustar la gente por el mero hecho de ser trans, truns, trins ni LGBT”, escribió.

El enojo de los fans de Wendy creció luego de que la exparticipante de MasterChef Celebrity la tachó de corriente y definió como subnormales a las personas que utilizan palabras que ha vuelto famosa la influencer, como “soporta”.

Luego de la polémica, Karla Sofía reconoció el triunfo de Wendy en Instagram, aunque dejó en claro que eso no significaba que le agradara su estilo y contenido:

“No la conocía, pero ahora ya si, enhorabuena por todos los éxitos. Por supuesto que la apoyo y abrazo como ser humano. Que le vaya muy bien, mis mejores deseos, como a cualquier otra persona, de este mundo, que no haya asesinado a otro ser ni cometido fechorías (si es que es así)... De ahí a que a mí me tenga que agradar lo que hace o expresa va un mundo”.

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

La española ganó reconocimiento en México tras su participación en Nosotros los Nobles, película de 2015 en la que interpretó a “Peter”. En ese entonces, aún se hacía llamar Carlos Gascón y no había comenzado su proceso de cambio a Karla Sofía.

Entre 2014 y 2022 participó en las series El Señor de los Cielos, Hasta el Fin del Mundo, Rebelde y 40 y 20. En 2022, participó en el reality show de TV Azteca MasterChef Celebrity, donde siempre se mantuvo en medio de la polémica.

