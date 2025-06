Karol G lanza 'Tropicoqueta': tracklist completo y sus colaboraciones más sorprendentes

La espera está por terminar para los fans de Karol G. La cantante colombiana ha confirmado que su nuevo disco, ‘Tropicoqueta’, llegará este 20 de junio a todas las plataformas digitales.

El anuncio, acompañado por el listado completo de canciones, ha causado revuelo por la diversidad de géneros y las inesperadas colaboraciones que contiene.

¿Cuáles son las colaboraciones?

El álbum contará con 20 temas, entre ellos duetos con artistas como Eddy Lover, Greeicy, Mariah Angeliq, Marco Antonio Solís y, de manera sorpresiva, el cantautor Manu Chao. Esta última colaboración ha generado particular expectativa por lo inusual del encuentro musical.

Karol G se lució con todas sus colaboraciones en 'Tropicoqueta' / IG: @karolg|

Karol G ya había advertido a sus seguidores que este no sería un álbum cualquiera. “No es un álbum de escuchar una vez y entenderlo todo… este álbum es un viaje”, escribió en redes. La Bichota sugiere así una obra más introspectiva y experimental, distinta a sus discos anteriores.

Un viaje musical diverso

La artista no sólo apuesta por lo urbano. Con títulos como “Coleccionando heridas” junto a Marco Antonio Solís y “Viajando por el mundo” con Manu Chao, el disco apunta a explorar nuevas emociones, sonidos y ritmos. Además, retoma el lado romántico y confesional con temas como “Cuando me muera te olvido” o “No puedo vivir sin él”.

Este nuevo lanzamiento llega poco después del estreno de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Netflix, que mostró un lado más personal e íntimo de la cantante. Así, ‘Tropicoqueta’ parece consolidar una etapa creativa y emocional más madura en la carrera de Karol G.

La colombiana sigue triunfando en el mundo de la música / IG: @karolg|

Tracklist oficial de ‘Tropicoqueta’

La reina presenta Ivonny Bonita Papasito Latina Foreva Dile Luna x Eddy Lover Cuando me muera te olvido Coleccionando heridas x Marco Antonio Solís Un gatito me llamó Amiga mía x Greeicy Bandida entrenada Ese hombre es malo A su boca la amo (interlude) ... No puedo vivir sin él Tu perfume FKN Movie x Mariah Angeliq Se puso Linda Viajando por el mundo x Manu Chao Si antes te hubiera conocido Tropicoqueta

El disco sale este 20 de junio en todas las plataformas digitales / IG: @karolg|

