Kenia Os rompe el silencio sobre su amor a Peso Pluma y la polémica de los narcocorridos

Kenia OS, una de las cantantes pop más destacadas del momento, habló abiertamente sobre su relación con Peso Pluma y la reciente polémica en torno a la prohibición de los narcocorridos, género musical que ha colocado a su pareja en la cima de la industria.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la artista urbana se mostró feliz y enamorada, asegurando que su relación con su novio está basada en el apoyo mutuo y en disfrutar los momentos que comparten juntos.

“Como su pareja yo les puedo decir que estoy súper feliz, emocionada de estar con él, de compartir momentos súper lindos y nada, es súper feliz y súper bonito compartir con él, una pareja que me apoya y nos apoyemos mutuamente”, expresó la cantante.

La pareja ya no esconde su amor y se deja ver en público / Redes Sociales|

Evita polémica sobre los narcocorridos

Al ser cuestionada sobre la polémica prohibición de los narcocorridos y de las multas a los grupos de corridos tumbados, que han afectado directamente la carrera de Peso Pluma, Kenia Os prefirió no profundizar, aclarando que no es un tema que le competa.

“Es un tema del que no me compete hablar ya que soy una artista pop, entiendo que se me cuestione como su pareja, yo lo que hago es apoyarlo a él y sobre todo compartir momentos felices, disfrutar el momento que tenemos juntos porque nos la pasamos trabajando”, declaró.

Kenia Os asegura que aprovecha cada momento junto a Peso Pluma / Redes Sociales|

La cantante destacó que ambos están concentrados en sus carreras y aprovechan cada instante juntos para desconectarse del trabajo: “Él está súper enfocado trabajando, haciendo música al igual que yo, entonces, cuando nos vemos es compartir, disfrutar el tiempo entre nosotros que es lo más importante”.

En medio de la charla, no faltó la pregunta sobre si Peso Pluma le ha dedicado algún tema. Kenia, con una sonrisa, respondió de manera contundente: “Varias, mi amor”.

La cantante no quiso profundizar sobre la prohibición de los corridos / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BUQUE ESCUELA CUAUHTÉMOC ABANDONA EL PUENTE DE BROOKLYN ¿A DÓNDE SE LO LLEVARON?