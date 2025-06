¿Quién fue Jeffrey Epstein? En 2019 murió misteriosamente en la cárcel

Con la reciente pelea que protagonizaron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y, el empresario Elon Musk, resaltó el nombre de Jeffrey Epstein, pero ¿Quién es? ¿Y cuál es su relación con Trump? ¡Te contamos todos los detalles!

Jeffrey Epstein falleció el 10 de agosto del 2019, fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de la Ciudad de Nueva York, cumpliendo una sentencia por acusaciones de tráfico sexual.

¿Qué pasó entre Elon Musk y Donald Trump?

El aún CEO de Tesla, Elon Musk publicó a través de su cuenta X, un ataque directo en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que se encuentra en los archivos de Jeffrey Epstein.

“Es momento de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos.” afirmó Musk.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025