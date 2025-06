VIDEO: Antonio Attolini fue arrestado tras agresión: “¡Hablaste mal de mí, pend$%&!”

Por la noche del pasado jueves 5 de junio, el diputado Antonio Attolini fue arrestado por la policía de Torreón, Coahuila, luego de ver que estaba sometiendo a otro hombre el piso, el cual pedía ayuda.

En un video que empezó a circular en redes sociales, se aprecia a los elementos de seguridad levantar al integrante del partido Morena para poder colocarle unas esposas por los hechos y luego se lo llevan.

La policía de Torreo arrestó al diputado Antonio Attolini / Redes Sociales|

Attolini Murra da la cara

Tras las imágenes difundidas, Antonio Attolini dio su versión, donde, aseguró, él fue el violentado por otra personas que lo increpó al salir del Coliseo Centenario, donde acudió para disfrutar del concierto de Miguel Bosé.

“Una persona que no identifico me agredió por la espalda: ‘¡Hablaste mal de mí, pend$%&!’, me dijo antes de propinarme un golpe artero a la cara y sin advertencia”, explicó.

El diputado de Morena le explicó a la policía lo que había pasado para que lo soltaran / Redes Sociales|

Antonio Attolini no se resiste al arresto

El diputado de Morena dijo que había asistido al evento como parte de su cumpleaños 35, pero al salir fue cuando lo agredieron, pero antes de esperar otro golpe fue que decidió defenderse.

“Viendo que la persona seguía siendo una amenaza para mí, mis acompañantes y los demás, decidí someterlo de manera rápida e inmediata poniéndolo contra el piso y utilizando mi cuerpo como palanca”, afirmó por medio de sus redes.

Fue en ese momentos que la policía llegó para separarlo de su presunto agresor para ponerle las esposas, ya que en un principio se entendía que él podría ser el violentador.

🚨 Detienen a Antonio Attolini tras altercado con un ciudadano a la salida de un concierto.



De acuerdo a medios locales, el diputado de Morena @AntonioAttolini habría tenido un pleito con otro asistente al concierto de Miguel Bosé en la arena Centenario de Torreón, Coahuila.



Lo… pic.twitter.com/wsHoJAfD7i — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) June 6, 2025

“Me identifico como el diputado Attolini para asegurar que no había necesidad de esposas, ya que estaba conciente de lo que estaba haciendo y en plena disposición de colaborar con la autoridad. Así se ve cuándo levanto las manos y obedezco instrucciones”, continúo.

Por último, el morenistas expuso que acudirá a la Fiscalía del estado a poner su denuncia ya que “exijo que no quede impune la persona que escogió la violencia y puso en riesgo a familias laguneras que sólo estaban pasando un buen rato, como la mía”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUNS N’ ROSES EN MÉXICO 2025: FECHA, SEDE Y CÓMO CONSEGUIR LOS BOLETOS