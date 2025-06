Guns N’ Roses en México 2025: Fecha, sede y cómo conseguir los boletos

¡Prepárense, fanáticos del rock! Guns N’ Roses acaba de confirmar su regreso triunfal a México como parte de la segunda etapa de su gira mundial 2025, la cual los llevará a recorrer Centroamérica y Sudamérica antes de cerrar con broche de oro en tierras mexicanas.

La cita imperdible será el próximo 8 de noviembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, recinto que vibrará al ritmo de los clásicos que han marcado a generaciones enteras.

Esta nueva serie de conciertos viene después del enorme éxito que la banda ha tenido en su gira por Europa y Oriente Medio, la cual actualmente sigue en curso y finalizará en verano. Ahora, Axl Rose, Slash y Duff McKagan llevarán su poderoso show a varios países latinoamericanos antes de aterrizar en México.

Guns N' Roses regresa a México para noviembre / FB: @gunsnroses|

¿Cuándo y dónde comprar boletos?

La preventa será exclusiva para clientes HSBC los días 11 y 12 de junio, y un día después arrancará la venta general a través de www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas del estadio. Así que prepara la tarjeta porque los boletos seguramente volarán.

Este 2025, México volverá a vibrar con himnos como "Sweet Child O’ Mine", "Paradise City" y "Welcome to the Jungle". La leyenda continúa... ¡y tú puedes ser parte de ella!

La preventa comienza el 11 de junio / FB: @gunsnroses|

¿Quién es Guns N’ Roses?

Guns N’ Roses sigue firme como una de las bandas más legendarias del rock mundial. Su álbum "Appetite For Destruction" (1987) es el debut más vendido en la historia de EE.UU., y el 11º álbum más vendido de todos los tiempos en ese país.

La gira "Not In This Lifetime… Tour" (2016-2019) se colocó como la cuarta gira más taquillera de todos los tiempos, vendiendo más de 5 millones de boletos alrededor del planeta.

En total, la agrupación suma más de 100 millones de discos vendidos y un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, demostrando que el "Nightrain" sigue más encendido que nunca.

Podrás revivir esos éxitos que le han dado la vuelta al mundo / FB: @gunsnroses|

