¿Cuál era la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein? Elon Musk reaviva la polémica

Una nueva confrontación entre Elon Musk y Donald Trump ha vuelto a colocar los reflectores sobre uno de los temas más delicados y controvertidos de la vida pública estadounidense: la relación del Presidente con Jeffrey Epstein, el millonario acusado de pederastia y tráfico sexual.

La disputa se encendió cuando dueño de Tesla, a través de su red social X, antes Twitter, aseguró que Trump aparece en los archivos del caso Epstein. Esta declaración reactivó teorías de conspiración que durante años han vinculado al ahora mandatario con el financiero que fue hallado muerto en su celda de Nueva York en 2019, mientras enfrentaba cargos por abuso de menores.

La cercanía Trump-Epstein

De acuerdo con documentos oficiales y diversos reportajes, se reveló que la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein fue bastante fluida durante finales de los años 80 e inicios de los 90. Ambos solían coincidir en fiestas privadas, eventos de alto perfil y desfiles de marcas como Victoria’s Secret, donde el empresario tenía conocidos intereses.

Incluso en 2002, Trump no ocultaba su aprecio por Epstein. En una entrevista para The New York Magazine, el entonces empresario declaró: "Conocí a Jeff por cerca de 15 años. Un tipo increíble. Una compañía muy divertida. Se dice que a él le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, pero muchas de ellas están en el lado más joven”.

El quiebre de la relación

La relación comenzó a enfriarse alrededor de 2004, cuando Epstein enfrentó serios problemas financieros, seguido poco después por las primeras investigaciones del FBI por delitos sexuales.

Según registros judiciales, el nombre de Donald Trump aparece varias veces en los documentos relacionados con Epstein. Se sabe que el Presidente viajó al menos en siete ocasiones con él, y en varias de esas ocasiones también lo acompañó su esposa, Melania Trump.

Pese a ello, el mandatario de EU ha insistido en que su distanciamiento con Epstein ocurrió mucho antes de que se conocieran los crímenes del millonario, asegurando que desconocía cualquier actividad ilícita de su parte.

Musk insiste: Trump no quiere liberar archivos

Para Musk, la historia no está cerrada. El dueño de X y SpaceX sugirió que Trump tiene información que no ha querido revelar. Según el magnate tecnológico, los comprometidos archivos completos del caso Epstein no se han publicado porque pondrían en aprietos al presidente.

Hasta ahora, las especulaciones sobre los vínculos de Trump con Epstein continúan alimentando debates políticos y mediáticos, mientras el misterio sobre los verdaderos alcances de su relación permanece sin esclarecer.

