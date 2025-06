Delincuentes roban tu dinero gracias a la cámara de tu celular en WhatsApp

Una reciente estafa ha sido detectada en WhatsApp, donde delincuentes aprovechan la función de compartir pantalla durante videollamadas para obtener acceso a información personal y financiera de las víctimas. Haciéndose pasar por técnicos de soporte o empleados bancarios, los estafadores contactan a usuarios alegando problemas técnicos o de seguridad en sus cuentas.

Los delincuentes, durante una videollamada, piden a la víctima que active la función de compartir pantalla para "resolver un problema". Al hacerlo, pueden ver en tiempo real todo lo que aparece en el dispositivo, incluidas aplicaciones bancarias y códigos de verificación.

¿Cómo operan los estafadores?

El proceso generalmente sigue estos pasos:

Un estafador contacta a la víctima por WhatsApp, haciéndose pasar por un conocido o empleado de un banco. Inicia una videollamada, alegando problemas técnicos que le impiden mostrar su imagen, y solicita que la víctima comparta su pantalla para "resolver" el problema. Al hacerlo, el estafador recopila información sensible, como datos bancarios y códigos de seguridad.

La técnica permite a los delincuentes acceder a cuentas bancarias, realizar transferencias no autorizadas y, en algunos casos, secuestrar cuentas de WhatsApp de las víctimas para continuar el fraude con sus contactos.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Se recomienda no compartir la pantalla de su dispositivo con desconocidos o con personas cuya identidad no pueda ser verificada. Asimismo, es aconsejable desconfiar de videollamadas en las que el interlocutor no muestre su rostro o solicite acciones inusuales. Es fundamental no proporcionar códigos de verificación ni información personal a través de mensajes o llamadas. Se sugiere activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y en aplicaciones bancarias para añadir una capa adicional de seguridad. En caso de sospecha, se debe contactar directamente a su banco o al soporte oficial de WhatsApp a través de canales verificados.

La concienciación y la precaución son esenciales para evitar caer en trampas digitales que explotan la confianza y la desinformación de los usuarios.

