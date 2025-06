Mujer retiene a su expareja durante cinco horas para forzar reconciliación

En La Rioja, Argentina, un hombre identificado como Fabián fue retenido contra su voluntad por su expareja durante más de cinco horas en el departamento de la mujer. Según reportes, Fabián acudió al domicilio para recoger sus pertenencias, momento en el cual la mujer cerró la puerta y se negó a dejarlo salir, intentando forzar una reconciliación.

Fabián grabó videos del incidente, en los que se le escucha decir:

"No me podés impedir salir de tu casa, me estás privando de la libertad"

En La Rioja, Argentina, un hombre identificado como Fabián fue retenido contra su voluntad por su expareja. / Captura de pantalla |

En otro momento, se le oye suplicar:

“Ábreme la puerta y devuélveme la ropa que tienes ahí, que es ropa mía. No te lo repito más, ábreme la puerta, ¿qué tanto te cuesta?”

Los videos muestran a la mujer bloqueando la salida del departamento y evitando que Fabián accediera al portón del estacionamiento para sacar su vehículo.

Los gritos de auxilio de Fabián alertaron a un vecino, quien contactó a la policía. Las autoridades llegaron al lugar, dialogaron con la mujer y lograron que Fabián saliera del inmueble sin lesiones. Posteriormente, el hombre presentó una denuncia formal por privación ilegítima de la libertad.

El Código Penal argentino establece penas de 6 a 20 años de prisión para este delito, según su gravedad. Además, se investiga la posible violencia psicológica, lo que podría complicar la situación legal de la mujer involucrada.

El caso ha generado amplia discusión en redes sociales sobre los límites del amor, el consentimiento y la violencia en las relaciones.

El Código Penal argentino establece penas de 6 a 20 años de prisión para este delito, según su gravedad./ Pixabay |

