King Charles, el perrito que detiene peleas sin morder: se vuelve viral en redes

En redes sociales se ha hecho viral un perro llamado “King Charles”, un singular can que ha conquistado a miles de internautas por su sorprendente capacidad de liderazgo. Lejos de ladrar o morder, este perro impone respeto y pone orden entre sus compañeros de forma pacífica, lo que ha generado admiración y ternura por igual.

El video que lo volvió famoso

La fama de King Charles se debe a un video que circula en plataformas digitales, donde se observa cómo interviene con calma y determinación para detener una riña entre varios perros. A pesar de que uno de los involucrados muerde con fuerza a los otros, este perro actúa con temple, se coloca entre ellos y logra calmar la situación sin recurrir a la violencia.

This dog has the most aura I have ever seen$KING Charlespic.twitter.com/d6dQW2RePX

— Vakkuda (@vakkudian) May 22, 2025