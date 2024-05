La Adictiva está de luto: Muere hija de uno de los integrantes del grupo

El mundo grupero se encuentra de luto, esta vez por la muerte de la hija de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva.

Fue por medio de las redes sociales, que la banda informó que su trombonista no estaba pasando por un buen momento: “Hoy nos duele el corazón. Con el mayor respeto y profundo dolor, nos unimos a la pena que inunda a nuestro querido compañero y hermano, Martín Rodríguez, por la irreparable pérdida de su pequeña. Lamentamos profundamente tu pérdida y enviamos todo nuestro cariño y apoyo para ti y toda la familia en estos momentos tan difíciles”.

¿De qué murió la hija de un integrante de La adictiva?

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la pequeña Alinha, de 7 años, estaba enferma desde hace tiempo, incluso necesitaba un transplante porque tenía problemas en el riñón.

La hija de Martín será despedida por tres días en Mazatlán, empezando con una misa de cuerpo presenté, donde el músico pidió a la gente asistir con ropa colorida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECE JORGE MÁRQUEZ, ALCALDE DE TULANCINGO, HIDALGO