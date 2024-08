La Casa de los Famosos: Arath de la Torre abandonaría el reality por culpa de Adrián Marcelo

Durante la madrugada de este martes, las cosas se pusieron de ‘color de hormiga’ dentro de La Casa de los Famosos debido a que hubo insultos y se querían agarrar a golpes.

Ante este panorama, el primero en decidir que ya no quiere estar dentro del reality fue Arath de la Torre pues considera que tiene las suficientes razones personales para darse de baja.

“Yo hasta aquí llegué. Es que es algo muy personal yo creo que tengo todo el derecho”, declaró.

Adrián Marcelo trata de detener a Arath

Ante su decisión, Adrián Marcelo trató de convencerlo porque no era necesario de que se fuera y que su liderazgo era fundamental para su equipo.

Pero el también actor no se quiere esperar a que le dé una enfermedad que esté preocupando a su familia.

“Tengo que salir no pienso permitir que me venga una enfermedad o me venga algo más grave. Yo tengo una familia, tengo hijos y como tal lo que hice no estuvo bien, quizas, es un hecho, pero tampoco creo que les gustó a ellos lo que me dijiste a mi”, detalló.

Arath padece colitis nerviosa

Cabe recordar, que Adrián Marcelo, en su pela con Gala Montes por el tema de la depresión y uso de medicamentos, terminó salpicando a Arath, pues le dijo que esos comentarios no se hacían cuando él también recurre a su ‘cereal por las mañanas’ para estar estable.

“Todo en su medida, ayer si me sentí vulnerable, me diste un golpe muy bajo en el sentido de que creo que me lo debió de haber dado Sian”, finalizó sin antes decir que pasó una mala noche porque sufre de colitis nerviosa y tuvo que recurrir a su tratamiento.

Ahora falta esperar a la gala de esta noche de martes, para saber si el conductor sí o no saldrá de La Casa de los Famosos como lo anunció y que hasta habló con la producción.

