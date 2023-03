‘La Pompis’ confirmó su salida de Sonido Pirata tras ataques de Medio Metro y es que tras las declaraciones del influencer, la bailarina Paulina Jasso tomó la decisión de hacerse a un lado para evitar tener problemas.

Fue a través de sus redes sociales que anunció y explicó los motivos que la orillaron a salir del sonidero más popular de los últimos meses.

“Quiero aclararle a mi público que yo no tengo nada que ver con las contrataciones de Sonido Pirata, que si les quedan mal que si no les contesta yo no tengo nada que ver ya que mis contrataciones son individuales.

Por la misma razón que no me gustan los problemas soy una chica muy seria con mi público ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie por la misma razón le informó a mi público, bendiciones Dios me los bendiga los ama La Pompis”, se lee en la publicación.

Esto se da días después de que José Eduardo Rodríguez, mejor conocido Medio Metro Original, aseguró que 'La Pompis' solo usó a Sonido Pirata para revivir su carrera.

A través de su cuenta de Twitter, la 'Cholondrina', integrante del grupo, publicó que Paulina Jasso no trabaja con ellos y que solo la invitaron a un par de eventos. En este sentido, Medio Metro citó el tuit y complementó: “Se los dije chola, la pompis solo era una oportunista que los usó para revivir su carrera”.

