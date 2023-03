Ignacio López Tarso murió a los 98 años de edad tras una grave neumonía

Ignacio López Tarso murió este sábado 11 de marzo a los 98 años de edad, el actor histórico del cine mexicano falleció de una fuerte neumonía que lo tuvo luchando por su vida la última semana.

El primer actor ingresó el 6 de marzo a un hospital en la Ciudad de México, en donde pasó sus últimos días en terapia intermedia.

Fue su hijo, Juan Ignacio, quien hace unos días detalló como vivió su padre sus últimas horas y los múltiples males que lo achacaron que lo orillaron a ingresar a terapia intermedia producto de una neumonía grave.

"Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”, detalló en entrevista con los medios de comunicación hace unos días.

El Gobierno Mexicano y la Secretaria de Educación Pública catalogó a López Tarso en 2015 como el actor más importante del Siglo XX para la Cinematografía Mexicana gracias a sus 70 años de trayectoria.

