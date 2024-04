¡La vida loca! Supuesto amante de Ricky Martin dice que sufrió ataques de pánico por revelar encuentro con el cantante

El cantante Ricky Martin no sólo es sinónimo de éxito dentro de la música, también es un referente de la comunidad LGBTIQ+ por acepar abiertamente su homosexualidad, sin embargo, recientemente la polémica lo envolvió luego de que un joven aseguró que fue su amante y ahora éste revela que ha sufrido ataques de pánico y ansiedad por dar a conocer su relación con el artista puertorriqueño.

Fue a finales de 2023 que Máximo Calvo, un joven argentino de 22 años, reveló que un año atrás, es decir en 2022, conoció a Ricky Martin en una tienda de Beverly Hills, California y tras intercambiar mensajes vía Instagram tuvieron un encuentro íntimo, pese a que el interprete de temas como ‘Livin’ La Vida Loca’ o ‘La Copa de la Vida’, en ese momento estaba casado con Jwan Yosef.

A consecuencia de ello, ahora Máximo Calvo reveló que haber dado a conocer públicamente su encuentro con Ricky Martin le generó bullying por redes sociales y ataques de ansiedad y pánico.

“Fue en diciembre pasado cuando comencé a experimentar ataques de pánico y ansiedad, se me dormían las manos, comenzaba a sudar mucho, el corazón me latía al máximo, me sentía morir. Me recomendaron acudir con un especialista y pare en el psicólogo con terapias y medicamentos porque no supe controlar todo esto, se me salió de las manos. En estos momentos ya estoy mucho mejor.

“Fue como demasiada información en muy poco tiempo, de un momento a otro conozco mucha gente, estaba en muchos portales de noticias en muchas partes del mundo. Fue algo que yo no conocía. Comenzaron a escribirme cosas feas, insultos, todo el tiempo era como una agresión a mi sexualidad, me decían que tenía enfermedades de transmisión sexual, que por suerte no tengo, pero todo eso, a un chico de 20 años me cayó como bomba”, declaró Máximo para el portal Echando Chisme.

