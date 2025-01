El próximo año, podrás disfrutar de las series más esperadas y aquí te contamos en dónde verla.

Este 2025 promete ser un gran año para los amantes de la serie , las expectativas puestas en todo lo que se estrenará durante los próximos doce meses.

Así como las series que regresarán con nuevas temporadas, como Stranger Things, The Last of Us o Wednesday. Pero ahí no terminará todo.

Las plataformas de streaming, tiene nuevas propuestas ya estén casi listas para salir del horno. Aquí te compartimos las series más esperadas de 2025, sus fechas de estreno y dónde verla.

Blade Runner 2099

El director Ridley Scott quiere llevar su mítica saga de ciencia ficción también a la pequeña pantalla. En este caso, con una serie que, según la información que existe hasta ahora, contaría con diez capítulos, y que se situaría, argumentalmente hablando, después de la tardía secuela Blade Runner 2049.

Blade Runner 2099 podría convertirse en una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video.

Poster no oficial de la esperada serie Sci-Fi|

Alíen: Earth

Siguiendo con clásicos de Ridley Scott, no faltan quienes consideran que Alien está siendo excesivamente explotada (para empezar por su propio creador). Pero eso no parece espantar a la gente de Disney+, que pretende llevar la saga de los xenomorfos por primera vez a un formato televisivo.

Alien Earth estará ambientada unos años después que el film original de 1979, y, si se cumple con lo prometido, podría estrenarse durante el verano de 2025.

Ahora verás a los aliens en la pantalla chica|

IT: Bienvenidos a Derry

It es uno de esos clásicos que no necesita presentación. El payaso Pennywise, en esta ocasión, por primera vez, sus andanzas no estarán basadas directamente en la novela original del escritor.

Bienvenidos a Derry contará la historia anterior a lo que pasa en el libro y que casi todo el mundo ya conoce. Es decir, que se desarrollará durante los años 60, y expandirá el peculiar mundo de la franquicia. Se podrá ver en Max.

La popular historia del payaso llegará a las plataformas de streaming|

El caballero de los siete reinos

El spin-off inspirado de George R.R. Martin, narrará las aventuras de dos de sus personajes, Dunk y Egg, también conocidos como Duncan el Alto y el pequeño Aegon. En este caso, con una propuesta más centrada en las viejas historias de capa y espada.

Aún no tiene fecha confirmada, verá la luz en Max durante 2025 y, probablemente, no será la única apuesta de la plataforma por recuperar el mundo de Juego de Tronos.

Es una de las series más esperados|

Daredevil: Born Again

Netflix revivirá su apuesta televisiva y parece que estará totalmente basada en la anterior serie de Netflix, contará con 18 episodios, y ya tiene fecha de estreno: el 4 de marzo de 2025.

Estas no son las únicas nuevas series previstas para 2025, pero probablemente sí las que más expectativas han creado entre los usuarios.

Daredevil, regresará a Netflix|

