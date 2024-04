Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral; conoce la historia

Laura Flores sufrió un microinfarto cerebral. La actriz y cantante compartió por medio de un video en su cuenta de Instagram que tuvo un fuerte problema de salud, pues se explicó que asistió con una dermatóloga y se sometió a un tratamiento de escleroterapia, que son inyecciones para eliminar las venas varicosas de las piernas.

“Consejo importante. Yo me lo estaba haciendo cada seis meses. Bueno, pues la semana previa a Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer la escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral”, dijo.

Asimismo, Laura Flores relató los síntomas que tuvo y cómo fue que se dio cuenta de que lo que le estaba pasando era algo serio por lo que incluso fue trasladada al hospital, esto en Estados Unidos.

“Estoy viva de milagro. o quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez”, indicó.

