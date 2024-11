¿Laura Zapata asistirá al funeral de su hermana Ernestina Sodi? Esto respondió la actriz

Tras la muerte de Ernestina Sodi se ha estado esperando la reacción de sus hermanas Thalía y Laura Zapata, pero quien ya habló fue la villana de las telenovelas.

En entrevista con los medios, la actriz dijo estar muy triste por lo que le pasó a su familiar, con quien al final no tuvo una buena relación por culparla del secuestro que vivieron hace más de dos décadas.

“(Estoy) muy triste, algo muy doloroso, que de alguna manera viene a decirnos a los seres humanos que somos finitos en esta vida”, dijo.

Laura olvida los problemas con Ernestina

En la forma en cómo se enteró del fallecimiento de la escritora y periodista, Zapata detalló que estaba descansando cuando empezó recibir muchos mensajes y llamadas.

La actriz también declaró que al final los problemas con su media hermana quedaron en el olvido, como se lo hizo saber a Marina, la hermana de Camila Sodi.

“El lunes le escribí a Marina, le dije: ‘me hace llorar, solo quiero decirles que las abrazo desde mi corazón y lo siento mucho”. Si puedes dile a tu mamá en el oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud, para que ella salga de esta inexplicable situación”, declaró.

Laura Zapata no acudirá al funeral

Al cuestionarla sobre si acudirá al funeral de la hermana de Thalía, la actriz fue clara al decir que no, pues no es el momento de desviar la atención que merece Ernestina.

“Considero que sería desviar la nota, yo quiero que la nota sea que ella partió, no si Laura vino Laura no vino. Hablé con mis hijos y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. No voy a llorar su muerte sino voy a festejar su vida”, finalizó.

