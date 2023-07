LCDLF: Canción del Team Infierno se vuelve un trancazo; ya la bailan y cantan en las fiestas

El encargado de realizarla fue DJ Cobra, un exitoso DJ de Monterrey, Nuevo León, quien en el pasado ha colaborado con Poncho de Nigris.

Esta es una pequeña parte de la letra que ya corean, cantan y bailan en fiestas: “Team infierno, puro cotorreo. Team Infierno, siempre ganando el juego. Team infierno nos quedamos adentro. Team Infierno la habitación del fuego”.

Por medio de un clip en TikTok, DJ Cobra compartió cómo fue que hizo la canción en menos de dos horas: “Le hablé a mi compa Leo Grajales y le dije: ‘Leo hay que sacar esta idea y me saco unas líricas y una música bien, bien pegadora. Y como yo he producido canciones con Poncho de Nigris, no se me hizo tan difícil llegar al estilo que a él le gustaba que es la música electrónica y por ahí nos vamos”.

“Escogimos unos drums (batería) bien sonadores y después incorporar un bajito, una canción no es nada si no tiene una melodía pegajosa. Decidimos meter unos sonidos, sintetizadores muy largos, así como efectos y así es como revienta la canción al final”, explicó el DJ.

Por si fuera poco, se han creado varios clubs de fans en redes sociales para apoyar a sus participantes favoritos de este equipo de LCLD, y es tanta la euforia que hasta pasteles de cumpleaños ya existen del Team Infierno.