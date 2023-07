Niño etíope quiere ser mexicano porque ama las quesadillas

Del otro lado del mundo, un niño nacido en Etiopía se volvió viral por hacer un berrinche al no aceptar que no nació en México. Y es que su amor por la gastronomía mexicana, en especial por las quesadillas, no tiene límites.

A través de TikTok, el pequeño Zay se hizo viral luego de aceptar que quiere ser mexicano porque ama las quesadillas. Según su madre, Belaynesh Gebre, es la comida favorita del pequeño.

En el video se puede observar como la madre quiere hacer entrar en razón al niño, diciéndole que es africano, a lo cual, el menor de edad respondió con un berrinche y con llanto, negándose y exclamando su nacionalidad mexicana.

“Eres etíope, eres africano, eres negro”, fueron las palabras de la madre que no cayeron bien en el pequeño Zay.

En la continuación del video, la mamá le preguntó a su hijo si quería ser mexicano solo por su amor a las quesadillas, a lo que contestó: “sí, por eso quiero ser mexicano”.

El video en TikTok ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones y tiene 1.6 millones de likes en menos de 48 horas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ANDRÉ PIERRE GIGNAC SIGUE EN DUDA PARA LA JORNADA 3 DEL APERTURA 2023