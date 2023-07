Por broma de novia, juez cancela boda y se hace viral en las redes sociales

El día de las nupcias es uno de los momentos más importantes de las parejas, ya que inicia un ciclo de vida a lado de la persona que amas. Sin embargo, no siempre resulta ser un momento completamente bello. Tal es el caso de una novia que por hacer una broma en el registro civil le cancelaron su boda.

En un video de TikTok difundido por el usuario @abogadoarias, se observa a una pareja que está a punto de formalizar su matrimonio, pero que no lo logró porque la novia hizo una broma que al juez no le simpatizó.

Al inicio del video se observó que el juez le preguntó a la pareja, conformada por Miriam y Danilo, si se están casando por voluntad propia. "Señor Danilo ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?", preguntó el juez. Ante la pregunta, Danilo respondió con firmeza y seguridad que "sí", no obstante, cuando le realizaron la misma pregunta a Miriam, entre risas, contestó que no.

Esta respuesta por parte de Miriam hizo que el juez se molestara e indicara a la novia que no se podía bromear con las respuestas, la novia al notar la postura del juez aseguró que era una broma. "No, no tiene disculpas. Infelizmente hoy no podemos realizar la ceremonia", expresó el juez.

Todos en el lugar cambiaron su rostro de risas y se mostraron serios. La novia se tocó la cara constantemente: además, el juez le regresó el anillo al novio y reiteró que debían de agendar otra fecha.

Es bien sabido que las parejas en ocasiones tienden hacer bromas, pero estas no siempre son bien recibidas por otras personas, como fue este caso que un juez no lo tomo con gracia y anuló el evento. Posteriormente, en el video un especialista explicó que "no hay cavidad para un juego cuando se está cumpliendo con esta formalidad", ya que aseguró si no hay formalidad se anulará el evento.

Como era de esperarse el video viral no pasó desapercibido por parte de los usuarios de TikTok, quienes debatieron por la decisión del juez, algunos expresaron que exageró y otros estuvieron de acuerdo con él. Algunos de los comentarios fueron: "Muy bien por el juez, no hay cabida para bromas en este acto". "Extremo el juez; no tiene criterio. Podría haberlos casado, igual los curas hacen bromas, no me pareció buena la acción del juez". "Pero deberían de advertirle que no hay lugar para laS bromas, desde el inicio. Es obligación del juez rayar las reglas en la cancha". "Yo soy así medio chistosita, bromeo para que sea más alegre la situación, no lo veo nada de malo, pero es bueno saber para no cometer ese error", comentaron algunos de los usuarios de TikTok.

