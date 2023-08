LCDLF: Mauricio Garza se disculpa con Apio Quijano por correrlo de la Gala de Vix

Tras el incidente en vivo protagonizado por el conductor Mauricio Garza y Apio Quijano durante la post Gala de Vix , luego de la eliminación de Jorge Losa , y la posterior interrupción y expulsión del programa del integrante del Team Infierno, surgieron rumores acerca de un posible castigo para el conductor regiomontano. Sin embargo, a pesar del escándalo, Mauricio se presentó normalmente en la siguiente Gala.

Para muchos seguidores del programa, la actitud de Mauricio fue una falta total de respeto hacia Apio, aunque gracias a la intervención de la guapa Ceci Galeano, la situación pudo ser controlada.

Mauricio Garza corre a Apio Quijano de la Post Gala de este domingo en #LaCasaDeLosFamososMx

Anoche, Mauricio abordó el tema a través de sus historias de Instagram:

“A todo el público en general: Durante la post Gala de VIX de ayer, se produjo una situación que se salió de control. Mis acciones pusieron en una posición incómoda a mis compañeros de trabajo, al público y, especialmente, a Apio Quijano, a quien quiero ofrecer mis disculpas públicamente.

Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado. Soy un ser humano como cualquiera, con días buenos y no tan buenos, pero tengo la madurez necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos. Es de valientes saber pedir perdón”. dijo Mauricio Garza.

Por su parte, Apio, en un live realizado con sus seguidores, también compartió sus sentimientos y dudas sobre su futuro en las Galas y post Galas de Vix:

“VIX es mi casa, y que me hayan sacado no ha sido agradable para nadie. Muchos me preguntaron: '¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te retiraste?' Pero siempre trato de ser lo más profesional posible y cumplir con mis compromisos. Sin embargo, después de lo sucedido, creo que ya no quiero regresar a las Galas y post Galas en Vix”.

Y continuó: “Al parecer, la producción y Mauricio quieren hablar conmigo, y no me cerraré a esa posibilidad, pero actualmente no me siento con libertad de expresión ni bienvenido. Por ello, hablé con la producción y les expliqué que no quería asistir a la Gala porque, más allá de lo ocurrido, estoy atravesando una experiencia muy fuerte y, de repente, sentir que no tenía apoyo ni cuidado, no ha sido agradable”, explicó el miembro de Kabah.