LCDLF: Pepillo Origel agradece no ser invitado al reality: “Hay gente que no soporto”

En entrevista exclusiva con La Contra, Pepillo habló de temas personales y, con su peculiar estilo, aclaró la controversia en la que se vio involucrado.

Le colocaron un marcapasos

Hace 5 meses a Pepillo le colocaron un marcapasos en una cirugía que si bien hoy recuerda con humor, en su momento le generó mucho miedo.

“Siempre he sido una persona sana, pero de repente empecé a temblar. Si tomaba un café era más lo que tiraba que lo que me tomaba y me asusté. Mi cuñado, que es médico, me dijo: ‘tienes que ir con un cardiólogo’. Ya que me vio me dijo ‘estás mal y te tengo que colocar un marcapasos’”.

Ante la pregunta de si tuvo miedo, nos comentó: “Sí, me dio miedo porque era el corazón. Yo lo único que tengo operado es el cerebro. Por qué creen que estoy así (ríe). Pero eso fue hace como hace 20 años. Yo tenía un tumor bastante grande y me estaban dando ataques, pero después de eso no había tenido nada”.

Luego de la cirugía de corazón tiene que llevar ciertos cuidados y tiene prohibido tomar alcohol, aunque tiene cierta flexibilidad: “Me cuido mucho. Por ejemplo, me prohibieron usar los microondas y cuando llego al aeropuerto tengo una tarjeta para no pasar por el detector de metal. No me dejan tomar tequila, pero sí me dieron permiso de tomar dos copas de vino, y bueno, gracias a Dios tengo mi vino, ja, ja, ja. Pero solo dos copas, aunque a veces sí me paso”.

Aclara polémica en torno a LCDLF

Recientemente, se armó una controversia cuando declaró que en La Casa de los Famosos había puro desconocido, polémica que aclara: “La verdad no lo había visto (el reality) porque no es el tipo de programas que me gustan, pero en eso entró Martha Figueroa y ahí se armó un problema conmigo, porque dije que eran puros desconocidos, pero no quise decir que eran puros desconocidos, sino que la mayoría, para mí, eran desconocidos”.

Y continuó: “Claro que conozco a Poncho, Sergio, (Paul) Stanley, Emilio, a Raquel, a Barbarita y Apio, que fue el que se molestó muchísimo y me tiró y me tiró. Pero bueno, ahora ya los estoy conociendo. No lo veía porque no me interesaba mucho”.

Algunas personas en las redes le comentaron que estaba ardido porque no lo habían invitado y sobre estos ataques, nos dijo: “Me ponen que estoy ardido porque no me han invitado, pero se los juro, no iría, y menos con unas gentes que invitan y no soporto. Entonces, es mejor estar en mi camita a estar ahí, sentado como dos o tres pend… que no dicen nada”.

"Ahora que salga Wendy le voy a agarrar una bubbie"

Sobre si apoya a la gran favorita, Wendy Guevara, quien por cierto es su paisana de León, reveló: “A Wendy no la conozco; es más, ni siquiera sabía que existía. Me dicen que tiene millones de seguidores. Se me hace una persona muy divertida y ahora que salga la conoceré y le voy agarrar una bubbie, ja, ja, ja”.

También le preguntamos qué opina de las nuevas celebridades, que son los influencers y youtubers, y con el humor que lo caracteriza contestó: “¿Hay celebridades? A mí me tocó estar con grandes estrellas como Marga López, Silvia Pinal, López Tarso, María Félix… Esas sí fueron grandes estrellas. Ahora que cualquiera se siente estrella, pero que no se equivoquen”.

Finalmente, nos compartió por qué pospuso sus planes de retirarse de los medios y habló sobre los cambios en “Con Permiso”, programa que desde hace seis años conduce al lado de Martha Figueroa.

“La verdad sí fue un cambio fuerte, porque trabajábamos muy bonito con Yordi Rosado y Manolo Fernández, que eran los productores. La decisión fue de la empresa, como dicen ‘una orden de allá arriba’. Cuando me avisan que el nuevo productor sería Alexis Núñez, me dio gusto”.

Desde hace tiempo, Pepillo manifestó su deseo de retirarse del medio artístico y los espectáculos. Sobre este retiro anunciado que se ha postergado, nos declaró: “Yo ya me iba a ir, pero de repente surge este cambio de producción y esto y lo otro y me dicen ‘no te puedes ir’. Total, que aquí me quedé y estoy que me voy y no me voy. Yo creo que ahora sí será el último año. Ahora sí, lo prometo. Me quiero ir a España: agarrar a mis perros y estar lo que aguante allá”, finalizó el conductor.