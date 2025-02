León Larregui sugiere a Sheinbaum pedir Visa a los estadounidenses que quieran entrar a México

En medio de la polémica entre México y Estados Unidos por la imposición de un 25% de aranceles para las exportaciones que haga nuestro país a la Unión Americana, León Larregui, vocalista de la banda Zoé, propuso a la Presidenta Claudia Sheinbaum que de ahora en adelante se pida Visa a todos aquellos estadounidenses que quieren ingresar a territorio mexicano.



Fue mediante una breve publicación en redes sociales que el músico mexicano hizo su sugerencia, etiquetando la cuenta en X de la mandataria de México.

El vocalista de Zoé recibió varias críticas por su propuesta



“ Visa pa’ los greengos respetable @Claudiashein”, se lee en el mensaje que publicó Larregui, el cual generó todo tipo de reacciones, aunque las más fueron en contra de su propuesta, hecho que provocó el enojo del cantante quien respondió ofendiendo a algunos usuarios.



“ Tuiteado desde un iPhone”; “El que pierde es México”; “En serio no escriban si andan bajo influjo de alguna sustancia nociva”; “Por favor no escriban burradas solo por sentir que ‘aportan’ algo interesante cuando no lo es”; “León Larregui próximo Secretario de Relaciones Exteriores”, son algunos mensajes que se leen en redes sociales.

La economía de México depende en gran medida de Estados Unidos



¿Por qué los estadounidenses no necesitan Visa para ingresar a México?



A diferencia de los mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses no necesitan Visa para ingresar a México por varias razones, principalmente debido a acuerdos diplomáticos, la importancia del turismo y las relaciones económicas entre ambos países.



Estados Unidos es la principal fuente de turistas para México, con millones de visitantes cada año, por lo que la eliminación de la Visa fomenta el turismo y la derrama económica en sectores como la hotelería, gastronomía y comercio.

Los estadounidenses son los principales turistas que tiene México



En lugar de una Visa, México exige a los turistas estadounidenses completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que permite estancias de hasta 180 días.

