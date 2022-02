Lilly Téllez piensa en la candidatura de 2024: "Me siento capaz de derrotar a Sheinbaum"

La senadora por el Partido Acción Nacional Lilly Téllez declaró por medio de un 'Space' en Twitter que tiene interés en contender por la presidencia en 2024 y derrotar a la posible candidata de Moreno Claudia Sheinbaum.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”

La experiodista dejó muy en claro que si ella llegara a gobernar metería a Andrés Manuel López Obrador a la cárcel ya que aseguró que es parte de la corrupción y ha sido encubierto por Morena.

“Me gustaría ver a López Obrador como el primer Presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara.

“Esa iniciativa no la va a pasar nunca Morena, porque están ayudando a que el Presidente siga siendo intocable a pesar de los actos de corrupción de los que él es responsable”.

Téllez agregó que es momento de frenar las acciones que ha tenido la 4T en lo que va del gobierno.

“Hay un peligro, que lo estamos viendo, estamos a la mitad del sexenio y estamos en un muy buen momento para decirle a estos políticos, parásitos, vividores: ¡a ver, alto!, no pueden seguir pisoteando los derechos, y no pueden seguir acabándose el Estado de derecho y pervirtiendo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NASA MOSTRÓ FOTOGRAFÍAS QUE PRUEBAN LA PRESENCIA DE NUBES EN MARTE