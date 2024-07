López Obrador se lanza de nuevo contra el New York Times ¿Ahora por qué?

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra el New York Times por su portada que iba dirigida al Donald Trump tras el atentado que sufrió el pasado sábado por la tarde.

Lo publicado por el diario estadounidense era un perfil del empresario con la leyenda: "Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre”.

AMLO rechaza portada del NYT

Ante esta publicación, el Jefe del Ejecutivo mexicano llamó tal ejemplar como una grosería al expresidente de Estados Unidos, donde hasta Elon Musk criticó al medio de comunicación.

"Sale el New York Times, una portada groserísima en contra del expresidente Trump, después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín, el New York Times y le contesta (Elon) Musk en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de la crisis de medios, para que no estemos pensando que es sólo México", declaró.

AMLO defiende la verdad

El reclamó de López Obrador iba más dirigido a la manipulación que pueden causar los medios de comunicación, aunque reconoce que en México no se llega a tanto y buscará seguir luchando para que no se manipule la verdad.

“Esto es lo que dice el New York Times y es después del atentado y es su editorial, ¿no?: 'Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre', o sea así, imperativo, autoritario y Musk les dice: 'Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía', porque lo hacen creo que es al siguiente día del atentado”, reiteró.

