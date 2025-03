Los Aguilar responden a los rumores sobre el presunto aborto de Ángela Aguilar

La noticia de que la cantante Angela Aguilar y Nodal habrían abortado debido a amenazas de Pepe Aguilar se ha vuelto viral en redes sociales. Javier Mata, conocido como Zorrito Youtubero, compartió en Instagram que tiene información sobre la supuesta interrupción del embarazo de la cantante.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, escribió.

Influencer revela que tiene pruebas del supuesto aborto de la cantante. / Captura de pantalla |

Los Aguilar responden a rumores sobre el presunto aborto de Ángela Aguilar

Después de rumores sobre un supuesto aborto de Angela Aguilar, la familia Aguilar emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para abordar las especulaciones y presentar pruebas relacionadas. Las controversias generadas en redes sociales llevaron a la familia a aclarar la situación.

"En relación con las recientes afirmaciones realizadas por influencers, youtubers y medios e comunicación".

“Las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas sobre ello”,.

Los Aguilar rechazaron los rumores y pidieron pruebas que los respalden, advirtiendo que la difusión de estos rumores puede causar daños irreparables.

“En el ámbito público, hay temas que pueden resultar graciosos o de poca importancia; sin embargo, insinuar algo de esta magnitud sobrepasa por completo los límites de lo aceptable. La difusión de rumores que socavan la dignidad de las personas, causan daños a la comunidad general y quien o quienes lo hagan pueden hacerse acreedores a sanciones legales", señalaron.

Los Aguilar lazaron un comunicado a las recientes declaraciones sobre el presunto aborto de Ángela Aguilar. / Captura de pantalla |

Se hizo un llamado a los medios de comunicación y creadores de contenido para que eviten difundir rumores o información delicada.

“Instamos a los creadores de contenido y a todos los medios de comunicación a actuar con ética y a considerar el impacto de sus palabras sobre todo con los más vulnerables”.

El matrimonio entre Nodal y Ángela no ha emitido declaraciones al respecto.

Hasta el momento la pareja no ha dado declaraciones del tema. IG |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Suspenden servicio de Línea 2 del Metro! Miles de usuarios fueron afectados