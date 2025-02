"Los Pitufos" revela el primer tráiler con Rihanna como protagonista

Paramount Pictures ha lanzado el primer tráiler de la nueva película de Los Pitufos, que contará con la participación especial de Rihanna, quien interpreta a Pitufina.

El adelanto de la película comienza con la narración de una artista que describe con alegría el pueblo de los pitufos. Sin embargo, la paz se interrumpe cuando una nave secuestra a Papá Pitufo, causando caos en la aldea. Ante esta situación, un grupo de pitufos liderados por Pitufina decide viajar al mundo real para rescatarlo de Gargamel y su hermano Razamel.

La nueva película de 'Los Pitufos', dirigida por Matt Landon y Chris Miller, se estrenará el 18 de julio. El adelanto ha sido elogiado por su humor, adaptado a las nuevas generaciones con términos como "influencers" y referencias a Uber Eats. El elenco incluye voces de estrellas como Rihanna, James Corden, Octavia Spencer y Kurt Russell.

To save their world, they must come to ours. Watch the new Official Trailer for #SmurfsMovie – Only in theatres July 18 pic.twitter.com/fwAZJwN42c

— The Smurfs Movie (@SmurfsMovie) February 6, 2025