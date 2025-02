Kanye West confiesa que no es bipolar, sino autista

Kanye West ha anunciado que ha sido diagnosticado erróneamente un trastorno bipolar, y ahora le han diagnosticado autismo. En un podcast, West que ahora se llama Ye, dijo que su esposa Bianca Censori sugirió que se rediagnosticara.

“Fui a este médico... Mi esposa me llevó a hacer eso porque dijo: 'Algo en tu personalidad no se siente como si fuera bipolar, he visto bipolar antes'. Y he llegado a descubrir que en realidad es un caso de autismo lo que tengo".

El rapero aseguró que este diagnóstico le ayudó a entender mejor algunos de sus patrones de comportamiento.

Fanáticos han sido testigos de los cambios radicales del rapero en su salud mental / Elle|

En 2018 cuando usó una gorra que decía Make America Great Again y elogió a Donald Trump, incluso diciendo "la mafia no puede hacer que no lo ame".

"El autismo te lleva a una cosa de Rain Man. Me pondré este sombrero de Trump porque me gusta Trump en general". Y luego, cuando la gente te dice que no lo hagas, simplemente te metes en ese punto. Y ese es mi problema” se sinceró.

"Cuando los fans me digan que haga mi álbum de cierta manera, lo haré de la manera opuesta", agregó, y se refirió al título de su exitosa canción Can't Tell Me Nothing.

Kanye West y sus problemas de salud mental / GQ España|

West aseguró que ya no toma medicamentos para su salud mental; como el autismo no es una enfermedad, no está medicado.

“No he tomado el medicamento desde que descubrí que la bipolaridad no era el diagnóstico correcto. Es encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que traigo al mundo. Vale la pena el aumento, siempre y cuando todos ustedes obtengan la creatividad", expresó.

Kanye West / Foto especial|

