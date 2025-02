Zoe Saldaña habla sobre Karla Sofía: “Yo también estoy decepcionada”

Karla Sofía Gascón, quien está nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz por su papel en ‘Emilia Pérez’, continúa en el ojo del huracán por sus comentarios racistas y ofensivos hacia sus compañeras y personas en general.

Ante esto, el director Jacques Audiard fue el primero en reaccionar dentro de la producción y dijo estar decepcionado por el papel que había tomado su protagonista y desde entonces no tiene comunicación con ella.

"No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella”, declaró.

Zoe Saldaña no da crédito de los comentarios de Karla Sofía / IG: @karsiagascon|

Zoe Saldaña rechaza racismo de Karla Sofía Gascón

En entrevista para Variety, Zoe Saldaña se sumó a las reacciones contra lo que está pasando entorno a Karla Sofía Gascón y dijo que al igual que el director francés está decepcionada y no entiende que se esté hablando de racismo en estos tiempos.

“Yo también estoy decepcionada. No puedo hablar de las acciones de otras personas… No apoyo ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender”, expuso.

Netflix marcó su distancia de Karla Sofía por sus comentarios / IG: @karsiagascon|

Al final, la actriz de Hollywood reconoció que hizo un buen trabajo en ‘Emilia Pérez’ junto a Karla a pesar de las críticas que rodean a la película, pero marcó su distancia.

“Me permito seguir experimentando esa alegría porque nos unimos como equipo, pero también somos individuos responsables de todo lo que decimos y hacemos”, finalizó.

Zoe Saldaña no mete las manos al fuego por su compañera / IG: @karsiagascon|

