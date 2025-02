Novia de Liam Payne, Kate Cassidy revela más detalles sobre la muerte del ex integrante de One Direction

La novia del fallecido cantante Liam Payne, Kate Cassidy, ha revelado más detalles sobre la muerte del cantante.

Cassidy contó como se enteró por primera vez de la trágica muerte de Payne después de recibir una llamada telefónica de uno de sus amigos.

La estrella de One Direction murió el 16 de octubre del año pasado después de caer de un balcón en el tercer piso de su habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina. El cantante se encontraba de vacaciones para ver a su antiguo compañero de banda Niall Horan.

Kate, estaba con Liam en Argentina, pero se fue tuvo que despedir de él un día antes de su fallecimiento, para cuidar de su perro de rescate Nala en su casa en Florida, y en su primera entrevista desde que falleció, admitió que "no lo creía" cuando se enteró de su muerte.

Liam Payne junto a su pareja Kate Cassidy / El Tiempo|

"Me siento bendecida de no haberlo averido en las redes sociales porque ni siquiera podía imaginarlo. Estaba en nuestra casa con nuestro perro, desplazándome por TikTok y uno de los amigos de Liam me llamó”, expresó.

"Ese momento, es como en blanco; está apagado en mi cabeza. No me lo creí al principio. Pensé que era solo un rumor. O algo que alguien inventó solo para obtener vistas. Entonces, al instante, tuve un mal presentimiento en mi estómago. Yo estaba como, "¿Por qué alguien inventaría esto? ¿Es esto cierto?''

"Y siento que me acabo de desmayar por completo. Cuando descubrí oficialmente que la noticia era cierta, me sentí entumecido. Intenté llamarlo. Llamé a casi todo el mundo”.

Kate expresó que no durmió la noche en la que se anunció el de eso del cantante y admitió que su teléfono "sonó" cuando ella trató de llamarlo.

Más tarde se dio cuenta de que su último mensaje de texto a Liam había sido completamente ordinario: "No puedo esperar a que llegues a casa y veas la casa". Ella había pasado tiempo decorando su casa para Halloween y estaba emocionada de enseñárselo.

Liam Payne falleció l 16 de octubre tras caer de un balcón en Argentina / Billboard|

¿Qué le sucedió a Liam Payne?

Liam se hospedaba en el hotel Casa Sur en Buenos Aires, el 16 de octubre murió después de una caída del tercer piso del hotel.

Cinco personas han sido acusadas por la muerte del cantante en Argentina:

El gerente del hotel, una recepcionista y un amigo de Payne han sido acusados de homicidio involuntario, dijo previamente la Fiscalía Nacional Penal y Correccional de Argentina en un comunicado.

Hay cinco detenidos en el caso / DailyMail|



