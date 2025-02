Ariana Grande revela problemas con su salud mental y los “tiempos oscuros” de su carrera

Ariana Grande es una de las nominadas al Oscar por su más reciente actuación en el musical Wicked, y aunque ahora se ve a la actriz y cantante en la cima, su camino a esta posición no ha sido nada fácil.

La cantante habló sobre la batalla que ha enfrentado con su salud mental que enfrentó durante la creación de sus álbumes consecutivos Sweetener y Thank U, Next en una aparición en el podcast The Hollywood Reporter Awards Chatter.

La producción de su álbum Sweetener comenzó después del atentado de Manchester de 2017 que se cobró 22 vidas, y un mes después de su lanzamiento en agosto de 2018, Ariana se enfrentó a otro golpe… la muerte de su ex Mac Miller por una sobredosis a los 26 años.

Ariana Grande y Mac Miller / People en Español|

"Estaba haciendo mucha terapia, y estaba lidiando con el trastorno de estrés postraumático y todos los diferentes tipos de dolor, depresión y ansiedad, y, por supuesto, lo estaba tratando muy seriamente, pero tener la música como parte de ese remedio estaba contribuyendo absolutamente a salvar mi vida", se sinceró en el podcast.

A raíz de la muerte de su ex novio Mac y su ruptura con Pete Davidson, Ariana canalizó su dolor en Thank U, Next, llanzando el álbum en solo dos semanas para febrero de 2019.

"Eran tiempos oscuros, y la música trajo tanta liveza, y también lo hizo la experiencia. Fue un medio de supervivencia', confesó.

Ariana Grande visitó a las víctimas del atentado en su concierto en Manchester / Onda Cero|

Actualmente Ariana ha estado manteniendo la cabeza en alto, celebrando su importante logro con la nominación al Oscar.

Ella compartió en sus redes sociales que no podía dejar de "llorar a mares" al escuchar la noticia, pero aseguró a sus fans que eran lágrimas de alegría.

"Me levanto la cabeza entre sollozos para dar las gracias a @theacademy por este reconocimiento insondable", comenzó su publicación en Instagram para celebrar la noticia.

"No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie", continuó.

Ariana Grande en una alfombra de Wicked / Elle|



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Luis Miguel es acusado de deudor! Piloto le cobra 6 millones de pesos por vuelos privados