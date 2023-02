Walt Disney Co. eliminó un episodio de la serie de dibujos animados Los Simpson que incluía una referencia a "campos de trabajos forzados" en China de su servicio de transmisión en Hong Kong.

La compañía se negó a comentar por qué el episodio, "One Angry Lisa" de la temporada 34 de Los Simpson, no estaba disponible para transmitir en el servicio de transmisión Disney Plus en el territorio chino semiautónomo, según verificaciones de The Associated Press.

El episodio se emitió por primera vez en televisión en octubre y no estaba claro cuándo se eliminó el episodio del servicio de transmisión de Hong Kong.

En el episodio, el personaje de Los Simpson, Marge Simpson, toma una clase de spinning virtual cuyo instructor está frente a un fondo virtual de la Gran Muralla China y dice: "He aquí las maravillas de China. Minas de Bitcoin, campos de trabajos forzados donde los niños hacen teléfonos inteligentes".

El tema del trabajo forzoso es delicado en China. Beijing, gobernado por los comunistas, ha impuesto cada vez más sus controles sobre Hong Kong, una antigua colonia británica, después de tomar el control del territorio en 1997.

China prometió que Hong Kong conservaría sus libertades de estilo occidental durante 50 años después de la entrega del dominio británico. Pero Beijing ha estado endureciendo los controles después de imponer una Ley de Seguridad Nacional luego de las protestas masivas a favor de la democracia en 2019, lo que generó preocupaciones sobre un debilitamiento de las libertades civiles, como la libertad de expresión y de prensa.

En virtud de la ley de seguridad nacional, los culpables de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras o externas podrían ser condenados a cadena perpetua.

En 2021, Hong Kong implementó una ley de censura cinematográfica que permitiría a las autoridades prohibir películas consideradas contrarias a los intereses de seguridad nacional. En ese momento, los funcionarios dijeron que regular las películas exhibidas en línea estaría fuera del alcance del proyecto de ley.

Los gobiernos y activistas occidentales han acusado durante años a China de encarcelar a cientos de miles de minorías étnicas, principalmente uigures, en la región occidental de Xinjiang en campos de detención. China ha rechazado las acusaciones de que utiliza trabajo forzado en esos campos.

China dice que los campamentos son centros educativos diseñados para enseñar chino mandarín y habilidades vocacionales.

La censura de series de televisión o películas occidentales es común en China continental, con censores que eliminan escenas o prohíben contenido que se considera contrario a los valores considerados apropiados por el Partido Comunista Chino.

Los Simpson se ha proyectado a veces en China. Según los controles de la AP, los clips de los Simpson todavía se pueden encontrar en sitios de video chinos, pero no la escena de "One Angry Lisa".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERREMOTO EN TURQUÍA: MÉXICO ENVIÓ PERRITOS RESCATISTAS PARA AYUDAR ¡CONÓCELOS!