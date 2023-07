Luis Fernando Peña produce obra sobre violencia vicaria escrita por su esposa

El próximo 4 de agosto se estrena la obra Hablar o Morir, una impactante producción que busca alzar la voz por todas las mujeres que han sufrido violencia de género. Esta emotiva puesta en escena se presentará en el formato de Teatro en Breve, teniendo como escenario la Casa de Emilio 'El Indio' Fernández.

Ali Noris. Ella plasmó en el texto las duras situaciones que vivió al sufrir violencia de género, convirtiendo la obra en una experiencia íntima y conmovedora. RÉCORD tuvo la oportunidad de conversar con el talentoso actor Luis Fernando Peña , cuya respetada carrera en el cine y televisión le ha llevado ahora a producir esta obra escrita por su esposa,. Ella plasmó en el texto las duras situaciones que vivió al sufrir violencia de género, convirtiendo la obra en una experiencia íntima y conmovedora.

“Es un texto de Ali Noris, mi esposa, donde abordamos el tema de la violencia de género, específicamente la violencia vicaria. Esta forma de violencia se da cuando utilizan a los hijos para lastimar y atormentar a sus parejas a través de ellos”, comenta Luis Fernando Peña.

La obra aborda un tema relevante para nuestra sociedad, y su objetivo es claro: alzar la voz y formar un movimiento cultural que no se limite al feminismo, pero sí sea pro-mujer, donde las artes se unan para abordar los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad.

El texto es un poderoso monólogo interpretado por una mujer, quien narra dos historias reales que conocemos a fondo. Una de ellas es la historia de la propia esposa de Peña, que sufrió violencia vicaria y cayó en una profunda depresión durante dos meses tras un fallo judicial en su contra. Sin embargo, logró levantarse y plasmar su experiencia en un texto valiente y sincero.

Luis Fernando Peña quiso producirla

Peña sintió desde el principio el deseo de llevar esta obra a un gran público: “Cuando leí el guion, mi primera impresión fue que debíamos llevarla a lo grande, para que no se quedara únicamente en papel. Nuestra meta es montarla en teatros y llevarla por todo México, para que llegue a más gente”.

Para el actor, es sorprendente que la mayoría de las mujeres en México hayan sido violentadas de alguna forma u otra. Por ello, considera que es crucial dar voz a estas problemáticas y no esperar únicamente al Día Internacional de la Mujer para hacerlo. Hablar o Morir refleja estos desafíos sociales de manera poderosa y a través del teatro, logrando un impacto más profundo en la sociedad.

El monólogo tiene una duración de 23 minutos y está dirigido por Pablo Mendizabal. Además, cuenta con 15 actrices que se alternarán en las funciones, dando un enfoque único y dinámico a la puesta en escena.

Solo actúan mujeres

A diferencia de otros proyectos, Luis Fernando Peña entiende que su papel como productor es de coprotagonista junto a las actrices. Él reconoce que, a pesar de su trayectoria actoral, la sensibilidad que requiere el papel solo puede ser transmitida de manera auténtica por una mujer, quien alza la voz para interpretar este conmovedor texto.

“Como productor, es un desafío escuchar a cada una de las chicas, ya que cada una tiene una historia diferente. Los ensayos me han conmovido profundamente y me han dejado descontento con la conducta de muchos hombres”, comenta Peña, aclarando que no generaliza, pero sí resalta la importancia de educar a las nuevas generaciones para evitar el machismo y la misoginia.

Hablar o Morir se presentará en Teatro en Breve del 4 al 27 de agosto, brindando al público una oportunidad única de reflexionar y sensibilizarse ante esta problemática tan relevante en la sociedad actual. ¡No te pierdas esta emotiva obra que busca generar un cambio!