Luis Miguel: ¿Cómo fue el día que conoció a Frank Sinatra?

La serie biográfica de Luis Miguel que se transmite en Netflix, tuvo en el capítulo cinco de la segunda temporada uno de los episodios que marcó al cantante mexicano.

Y es que en el episodio que se estrenó este domingo se dio a conocer cuando El Sol tuvo la oportunidad de conocer al cantante que lo inspiró desde niño, Frank Sinatra.

Sinatra y Luis Miguel se conocieron por primera vez en Nueva York en 1994. La Voz estaba preparando su disco 'Duets II' y buscaba a un cantante latino con quien grabar uno de los temas, y por supuesto que El Sol no desaprovechó la oportunidad de unirse a su ídolo.

El mítico artista estadounidense se reunió con Luis Miguel gracias a la intervención de Miguel Alemán Magnani, así lo expuso la serie de Netflix, ya que Sinatra fue el padrino del nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

"Tengo entendido que eres un gran cantante", fueron las primeras palabras de La Voz a Luis Miguel. A lo que el interprete de 'La Incondicional' respondió: "Lo intento". Dicha respuesta no fue del agrado de Frank Sinatra, quien le mencionó: "Ah, lo intentas. ¿Cantas o no?". "No estaría aquí si no cantara, señor", se defendió Micky.

"Demuéstralo, chico. ¿Acaso necesitas una orquesta? El piano está allí", se muestra en la serie que le dijo Sinatra y entonces Luis Miguel interpretó la canción 'Te extraño', de Armando Manzanero y que incluyó en su álbum discográfico Romance (1991).

