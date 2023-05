Este lunes 15 de mayo inició la preventa de los boletos para ver a Luis Miguel en su gira por México, pero esta vez dicha situación fue a través de la página privada de 'El Sol de México' y no por alguna empresa que se dedica a la venta de boletos.

Como era de esperarse, el sistema colapsó en los primeros minutos de la preventa, pues señala que hay error de conexión para poder acceder a la venta de boletos para poder ver a Luis Miguel en noviembre en la Ciudad de México.

Ya tiraron la página de Luis Miguel Oficial!!!

Es un desastre esto! pic.twitter.com/0rJHgXiZl2 — Tickets MX (@Tickets_MX_) May 15, 2023

Lo más seguro que fue tanta la demanda y el sistema operativo no soportó la carga y por eso terminó por caerse y no dar respuesta a quienes intentan entrar para comprar una entrada, de momento no se sabe cuándo se recuperará la señal.

En México, Luis Miguel iniciará sus conciertos el 15 de noviembre de 2023 en Monterrey, México; después tendrá tres fechas en la CDMX (21, 22 y 24 de noviembre), para después viajar a Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara.

