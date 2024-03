Luis R. Conriquez revela que su exesposa y su exsuegra le pegaron mientras estaba con su novia

Luis R. Conriquez, reconocido interprete de corridos tumbados, reveló mediante un video que publicó en redes sociales haber sido golpeado por su exesposa y su exsuegra, mientras él se encontraba junto a su actual novia.

El cantante de 28 años y originario de Caborca, Sonora, reveló que desde el pasado 8 de enero se separó de su exesposa porque “cuando tu no estás a gusto con alguien, te tienes que ir, te tienes que ir porque tienes hijos, no te puedes estar peleando todo el tiempo, entiendan eso”, comentó.

Posteriormente, el interprete de temas como ‘Siempre pendientes’ o ‘Debow bélico’ indicó que rentó una casa “para estar tranquilo, disfrutar las vacaciones, iba con los plebes, con mi actual novia...”, pero todo se volvió una pesadilla cuando llegó su expareja con varios familiares para golpearlo.

“Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella.

“Como pude las retuve pa’ que ella se fuera, y me golpearon, aquí pueden ver, me golpearon con una veladora, la neta no supe, nomás recibía. Ya llegó muy lejos y yo siento que está mal todo este rollo", indicó en el video Luis R. Conriquez, a quien se le ven varios golpes en el rostro.

¿Quién es la actual novia de Luis R. Conriquez?

Mediante sus redes sociales, Ivette Camacho, blogger, influencer y novia de Luis R. Conriquez, confirmó la versión del cantante, además de revelar algunas huellas que le dejó el conato de bronca, que terminó hasta que llegó la policía de Puerto Peñasco, Sonora, lugar en donde la pareja ya levantó una denuncia por agresiones contra la exeposa del artista y sus familiares.

“Sólo me pregunto ¿qué me hubiera sucedido sino me hubiera defendido? Si a él (Luis R. Conriquez) le quebraron la nariz y lo golpearon sin pensar, ¿a mí qué me esperaba?”, publicó en sus redes sociales.

