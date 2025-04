¿Luz Elena González quedó paralítica? Esto ocurrió tras accidente en Venga La Alegría

La actriz y conductora Luz Elena González reveló haber tenido miedo de quedar paralítica, luego de sufrir una caída durante una dinámica en el programa Venga La Alegría.

Fue el jueves pasado en el juego llamado “Muéganos”, que consiste en que tres personas estén amarrados por los pies, cuando la actriz y conductora de 50 años de edad resbaló y cayó de espaldas, sufriendo un fuerte golpe en la espalda y el cuello al impactarse con uno de los escalones del foro.

Luz Elena González compartió cuál es su estado de salud/IG: @luzelenaglezz|

“Me alarmé demasiado ya que, al caer, se escuchó un golpe muy escandaloso, al grado de que mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Yo oí claramente cómo tronaban los huesitos. Me dolía mucho la espalda, sobre todo el cuello”, declaró Luz Elena González para la revista TVNotas, agregando:

"En el piso dije: 'Dios mío, ojalá me pueda levantar'. Me dio muchísimo miedo de haberme fracturado la columna, temía no volver a caminar. Sí estuvo fuerte el accidente y dije: 'por favor, que pueda mover las piernas".

La conductora sufrió un fuerte golpe en espalda y cuello/TVNotas |

La actriz y conductora de TV Azteca contó que tras acabar el programa Venga La Alegría acudió al hospital para someterse a una revisión médica.

"Me fui al hospital para que me atendiera el ortopedista. Me sacaron placas de la columna y cervicales, además de un ultrasonido. El diagnóstico fue contusión y rectificación de la columna.

Luz Elena González tuvo que ir al hospital para una revisión medica/IG: @luzelenaglezz|

“Me explicaron que por el golpe las cervicales en el cuello presionaron los nervios. Tuve que acudir a una fisioterapia fuerte que me realizan con una cama que estira el cuello. El golpe fue a media espalda”, agregó la actriz, quien no ha dejado de participar en el programa mañanero, aunque con cuidados especiales.

