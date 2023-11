En redes sociales se hizo viral el momento en que una maestra de primaria, en Tijuana, Baja California, trata de tranquilizar a sus alumnos cantando una canción de Natanael Cano, mientras afuera se presenta un enfrentamiento a balazos entre civiles y policías.

"Tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti...", es parte de la letra de la canción ‘Mi bello ángel’ que se escucha entonar a la profesora junto a sus alumnos, algunos de los cuales no pudieron evitar poner cara de miedo al escuchar las detonaciones provenientes del exterior.

Maestra pone a cantar a sus alumnos para tranqilizarlos en medio de una balacera en Tijuana#VIDEO pic.twitter.com/0jqrO3Ux2q — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) November 15, 2023

Y es que en el Boulevard 2000 del el fraccionamiento Palma Real, muy cerca de las instalaciones de la Escuela Primaria ‘Leona Vicario, elementos de policía municipal de Tijuana se enfrentaban a disparos con dos personas que intentaban escapar luego de que se les viera portar armas de fuego.

De hecho, la policía municipal informó que la detención de dos personas identificadas como Geovana ‘N’ de 23 años y Kevin ‘N’ de 24 años, a quienes se les aseguró dos armas largas tipo fusil calibre .223 abastecidas con 13 y cuatro cartuchos útiles respectivamente, así como un arma tipo escuadra calibre .45, abastecida con tres cartuchos útiles.

Respecto a la maestra, hay cientos de comentarios en redes sociales aplaudiendo su reacción para tranquilizar a sus alumnos, aunque también hay otros que critican que la canción usada haya sido una de Natanael Cano, artista quien se caracteriza por interpretar ‘corridos tumbados’ que hablar del narcrotráfico y la delincuencia organizada en nuestro país.

